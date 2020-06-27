«Рубин» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
Сегодня, 27 июня, состоится встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив». Матч пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему будут помогать Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).
В первом круге московский «Локомотив» и казанский «Рубин» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.
«Локомотив», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 11-м месте.
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