«Рубин» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 27 июня, состоится встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив». Матч пройдёт на стадионе «Казань Арена» в Казани. Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Ему будут помогать Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).



В первом круге московский «Локомотив» и казанский «Рубин» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счётом 1:1.



«Локомотив», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 11-м месте.