Ветеран «Манчестер Юнайтед» был вынужден продать медаль победителя Кубка Англии
55-летний ветеран «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд был вынужден продать медаль и другие памятные вещи победителя Кубка Англии, сообщает The Sun.
Уайтсайд одержал победу в финале Кубка Англии 1985 года. Карьеру профессионального футболиста он был вынужден завершить в возрасте 26 лет из-за травмы. Экс-игрок провёл семь лет в составе «Манчестер Юнайтед», в общей сложности проведя более двухсот матчей в чемпионате Англии. На протяжении двух лет выступал за «Эвертон».
Бывший футболист заявил, что принял решение продать свою коллекцию из-за нужды в деньгах. Медаль победителя Кубка Англии поступит в продажу начиная с цены £ 15 тысяч.
Отметим, Уайтсайд остаётся самым молодым капитаном в истории «Манчестер Юнайтед».
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