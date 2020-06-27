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Ветеран «Манчестер Юнайтед» был вынужден продать медаль победителя Кубка Англии

Ветеран «Манчестер Юнайтед» был вынужден продать медаль победителя Кубка Англии
Футбол / Англия 0

55-летний ветеран «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд был вынужден продать медаль и другие памятные вещи победителя Кубка Англии, сообщает The Sun.

Уайтсайд одержал победу в финале Кубка Англии 1985 года. Карьеру профессионального футболиста он был вынужден завершить в возрасте 26 лет из-за травмы. Экс-игрок провёл семь лет в составе «Манчестер Юнайтед», в общей сложности проведя более двухсот матчей в чемпионате Англии. На протяжении двух лет выступал за «Эвертон».

Бывший футболист заявил, что принял решение продать свою коллекцию из-за нужды в деньгах. Медаль победителя Кубка Англии поступит в продажу начиная с цены £ 15 тысяч.

Отметим, Уайтсайд остаётся самым молодым капитаном в истории «Манчестер Юнайтед».

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