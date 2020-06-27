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Леонид Слуцкий: с моей точки момент с пенальти в ворота «Рубина» не выглядел бесспорным

Леонид Слуцкий: с моей точки момент с пенальти в ворота «Рубина» не выглядел бесспорным
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод с пенальти в ворота его команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2).

«Что касается пенальти, то нужно смотреть эпизод. С моей точки момент не смотрелся настолько бесспорно», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

Пенальти в ворота «Рубина» был назначен в середине первого тайма. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский получил пас на левом краю чужой штрафной, тут же пробил и попал защитнику «Рубина» Карлу Старфельту в руку. Арбитр матча Николай Волошин показал Старфельту жёлтую карточку и назначил 11-метровый, который реализовал Алексей Миранчук, ранее забивший гол с передачи Рыбчинского.

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