Слуцкий: у «Рубина» не стоял вопрос о том, чтобы закрыть только Миранчука

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«Мы знали, что «Локомотив» много получает мяч между линиями. К сожалению, в паре моментов мы упустили это. Мы ставили на то, что нужно жёстче контролировать центр. Этим должны были заниматься Абильгор и Могилевец.
Что касается выбора нападающего, то в состав я ставлю тех форвардов, которые готовы и лучше выглядят на тренировках. У нас всего два форварда, на данном этапе я доверяю Игнатьеву.
Давиташвили начинает на скамейке, потому что есть конкуренция, даже на фланговых позициях у нас четыре игрока. Кварацхелия и Бакаев забили по мячу и сыграли хорошие матчи, поэтому бывает такое, что приходится выходить с лавки.
Если мы говорим про «Локомотив», то мы говорим про команду высокого уровня. Вопрос не только в Миранчуке — есть ещё Мариу и Крыховяк. Вопрос о том, чтобы закрыть только Миранчука, не стоял.
Самошников? Пусть тот, кто сказал, что он играет не на своей позиции, посмотрит игры «Торпедо». Это его прямая позиция на поле.
Почему Зуев не в заявке? У нас есть группа игроков, которые нездоровы. Это не только Зуев, но и Данченко, и Бегич. Сложно говорить про сроки возвращения Данченко.
Низкую реализацию можно объяснить только тем, что в каком-то моменте игры не хватает концентрации или мастерства. Больше никак. Этот ответ универсальный и касается любого клуба и игроков группы атаки.
Замена Бакаева связана с травмой, он получил болезненный ушиб в начале второго тайма», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
- 27 июня 2020
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