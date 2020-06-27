Хамес: я нахожусь в «Реале» из-за обстоятельств, а не потому, что хочу
Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес сообщил, что прошлым летом «Королевский клуб» не продал его в другую команду.
«Я не собираюсь упоминать название клуба, но у меня была возможность перейти в отличную команду. Я знал, что много играть в «Реале» не придётся, но они по разным причинам не позволили мне уйти. Я нахожусь в «Реале» из-за обстоятельств, а не потому, что хочу. Надеюсь, что в будущем я буду играть чаще. Я достаточно талантлив для этого. Верю, что при усердной работе я получу шанс», — приводит слова Хамеса Marca со ссылкой на The Locker Room.
В нынешнем сезоне 28-летний Хамес принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Хамес Родригес отказался от перехода в клуб из Китая
- 27 июня 2020
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