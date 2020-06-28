Скульптор: простота памятника подчёркивает личность Черенкова

Скульптор Наталья Опиок, работавшая над памятником легендарному футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову, рассказала о процессе создания памятника.
«Для меня было огромной честью работать над этим проектом. С огромным энтузиазмом внедрялась в эту работу и отнеслась к ней очень кропотливо. Впервые столкнулась с образом спортсмена такой величины. Работая над его образом, проникалась всем, что говорили его коллеги, родственники. Этот человек незаурядный и необыкновенный. Место, где должна была стоять его фигура, — мемориальное, место его упокоения. Хотелось показать динамику: мяч, бутсы, поза, характерные особенности кистей рук. Всё это было учтено. Очень признательна академии, Родионову Сергею Юрьевичу.
Простота скульптуры подчёркивает личность Фёдора. Думаю, он был предельно ясен, динамичен и спокоен. Хочу поблагодарить родственников. Меня впервые сюда привёз родной брат Фёдора Фёдоровича. Дочь Анастасия — душа этого проекта. Её безмерная любовь к отцу, энтузиазм давали мне силы двигаться дальше», — передаёт слова Опиок корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 28 июня 2020
-
14:44
-
14:44
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:46
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:46
-
10:42
-
10:30
-
10:27
-
10:13
-
09:57
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00