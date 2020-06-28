Скульптор: простота памятника подчёркивает личность Черенкова

Скульптор Наталья Опиок, работавшая над памятником легендарному футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову, рассказала о процессе создания памятника.

«Для меня было огромной честью работать над этим проектом. С огромным энтузиазмом внедрялась в эту работу и отнеслась к ней очень кропотливо. Впервые столкнулась с образом спортсмена такой величины. Работая над его образом, проникалась всем, что говорили его коллеги, родственники. Этот человек незаурядный и необыкновенный. Место, где должна была стоять его фигура, — мемориальное, место его упокоения. Хотелось показать динамику: мяч, бутсы, поза, характерные особенности кистей рук. Всё это было учтено. Очень признательна академии, Родионову Сергею Юрьевичу.



Простота скульптуры подчёркивает личность Фёдора. Думаю, он был предельно ясен, динамичен и спокоен. Хочу поблагодарить родственников. Меня впервые сюда привёз родной брат Фёдора Фёдоровича. Дочь Анастасия — душа этого проекта. Её безмерная любовь к отцу, энтузиазм давали мне силы двигаться дальше», — передаёт слова Опиок корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.