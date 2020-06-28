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Фавр: нет смысла говорить о «Баварии». Они лучше, точка

Фавр: нет смысла говорить о «Баварии». Они лучше, точка
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвёл итоги сезона в Бундеслиге.

«Мы провели хороший сезон. Нет смысла говорить о «Баварии». Они лучше, точка.

Не стоит забывать о конкурентах, которые медленно к нам подбираются, например «РБ Лейпциг», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха или «Байер». Второе место было нашей целью, и мы её достигли. Это заслуженно, но было очень непросто. Конкуренция в Бундеслиге постепенно усиливается, но я говорю не о «Баварии», — приводит слова Фавра Yahoo Sports.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб становится чемпионом каждый год начиная с сезона-2012/2013 и стал второй командой в истории пяти лучших европейских чемпионатов, выигравшей 8 национальных титулов подряд.

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