Фавр: нет смысла говорить о «Баварии». Они лучше, точка

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подвёл итоги сезона в Бундеслиге.
«Мы провели хороший сезон. Нет смысла говорить о «Баварии». Они лучше, точка.
Не стоит забывать о конкурентах, которые медленно к нам подбираются, например «РБ Лейпциг», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха или «Байер». Второе место было нашей целью, и мы её достигли. Это заслуженно, но было очень непросто. Конкуренция в Бундеслиге постепенно усиливается, но я говорю не о «Баварии», — приводит слова Фавра Yahoo Sports.
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб становится чемпионом каждый год начиная с сезона-2012/2013 и стал второй командой в истории пяти лучших европейских чемпионатов, выигравшей 8 национальных титулов подряд.
- 28 июня 2020
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