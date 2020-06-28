Кан: «Бавария» по-прежнему голодна до трофеев

Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан, входящий в совет директоров клуба, прокомментировал восьмое подряд чемпионство мюнхенцев.

«Первый трофей в сезоне — наш! Вчера команда продемонстрировала очередное шоу и даже пересекла отметку в 100 голов за сезон. В последний месяц игра была особенно сильной, но мы по-прежнему голодны до трофеев. Впереди есть отличные возможности», — написал Кан в "Твиттере".

Вчера, 27 июня, в матче 34-го тура Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вольфсург» со счётом 4:0.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб становился чемпионом каждый год начиная с сезона-2012/2013 и стал второй командой в истории пяти лучших европейских чемпионатов, выигравшей 8 национальных титулов подряд.