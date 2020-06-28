В Москве открыли памятник легендарному футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову. Фото

Сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника бывшему футболисту «Спартака» и сборной СССР Фёдору Черенкову.
Сбор средств на его создание был начат объединением болельщиков «Спартака» «Фратрия» в 2017 году. Ранее стало известно, что владелец московской команды Леонид Федун выделил на памятник 9 млн рублей.
Черенков скончался 4 октября 2014 года. Выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989) и один раз чемпионом России (1993). Кроме того, Черенков — рекордсмен по количеству сыгранных за «Спартак» матчей (494).
Лучшие кадры с открытия памятника Фёдору Черенкову — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 28 июня 2020
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