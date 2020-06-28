Тренер «Тамбова»: ощущение, что VAR смотрят, когда в наши ворота надо назначить пенальти

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2).

«Нельзя сказать, что «Урал» нас переиграл. Ничейный счёт был бы более логичным, но уже вторую встречу мы начинаем с того, что нам ставят пенальти. Такое ощущение, что VAR смотрят тогда, когда в наши ворота надо назначить пенальти. Второй гол мы пропустили тогда, когда наш защитник лежал на газоне уже минуту. Но матч почему-то не остановили. Не хотелось бы комментировать судейство, но, к сожалению, есть неоспоримые факты. Мы ни в чём не уступили сопернику, может, только первые 15 минут действовали от обороны. На поле была мужская борьба», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».