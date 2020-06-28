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«Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А

«Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, ассистировали ему судьи на линиях Джакомо Паганесси и Филиппо Валерьяни.

На 76-й минуте счёт открыл Анте Ребич. В концовке преимущество хозяев увеличил Хакан Чалханоглу с пенальти.

«Милан», набрав 42 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (48) — на пятом месте. Лидером турнира является «Ювентус» (69).

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

В следующем туре «Милан» на выезде встретится со СПАЛом. Матч состоится 1 июля. «Роме» предстоит домашняя игра с «Удинезе» (2 июля).

Италия - Серия А. 28-й тур
28 июня 2020, воскресенье. 18:15 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Ребич – 76'   2:0 Чалханоглу – 89' (пен)
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