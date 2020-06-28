«Милан» обыграл «Рому» в матче Серии А
В матче 28-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, ассистировали ему судьи на линиях Джакомо Паганесси и Филиппо Валерьяни.
На 76-й минуте счёт открыл Анте Ребич. В концовке преимущество хозяев увеличил Хакан Чалханоглу с пенальти.
«Милан», набрав 42 очка, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Рома» (48) — на пятом месте. Лидером турнира является «Ювентус» (69).
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
В следующем туре «Милан» на выезде встретится со СПАЛом. Матч состоится 1 июля. «Роме» предстоит домашняя игра с «Удинезе» (2 июля).
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