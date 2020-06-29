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Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.

Ссылаясь на данные правоохранительных органов, чиновник сказал, что с момента окончания мундиаля Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев. По его словам, которые приводит «Коммерсантъ», по факту они являются нелегальными мигрантами.

Чемпионат мира двухлетней давности прошёл летом, с середины июня по середину июля, на 12 стадионах в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, в финале переигравшая Хорватию. В свою очередь российская команда добилась лучшего результата в своей истории, пробившись в четвертьфинал мундиаля.

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