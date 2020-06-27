Самедов: после матча с Испанией на ЧМ-2018 пьяная женщина накинулась на меня и поцеловала

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился воспоминаниями о выступлении команды на чемпионате мира 2018 года.

«В день матча с Испанией у моего сына был день рождения, и он праздновал его в ресторане недалеко от стадиона «Лужники». После победы Черчесов дал нам выходной, и я рванул к сыну. Мы расположились в отдельной зоне, а куча болельщиков на веранде праздновали победу над Испанией. Я один раз вышел из зала и попался на болельщиков. Женщина меня стала целовать, я серьёзно! Она была выпившая, накинулась на меня, остальные тоже стали обнимать, это было какое-то безумство. Но при этом я быстренько скрылся и попросил никому не говорить, что я здесь. В итоге я как-то пересидел в ресторане, и мы поехали домой.



Хорваты мне казались более проходимыми, чем испанцы. Игра, мне кажется, это показала. Шансы в матче были 50 на 50, а пенальти — это лотерея. Не повезло. В тот момент, когда хорваты забили решающий пенальти, первая мысль была: «Ну вот и всё, закончилось». Мы же месяц готовились, потом месяц длился турнир. Два месяца мы жили только чемпионатом мира. Уже потом мы сидели с Игорем Акинфеевым в ресторане и рассуждали, что повезло бы нам чуть больше — прошли бы в полуфинал, а там кто знает… Но это пришло позже. А в раздевалке после матча — опустошение и мысль, что наконец-то домой, увидеть родных и близких», — приводит слова Самедова официальный сайт РФС.