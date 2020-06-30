Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену

Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» провело экстренную встречу с главным тренером клуба Энрике Сетьеном, сообщает AS со ссылкой на RAC1.

По данным источника, президент каталонского клуба Хозеп Бартомеу, а также Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас приехали в дом тренера обсудить ситуацию, которая возникла в «Барселоне».

Сообщается, что они выразили свою поддержку специалисту, и встреча завершилась «братскими объятиями». Руководство клуба не собирается увольнять Сетьяна, как минимум до окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с некоторыми методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

«Барселона», в 32 турах набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020