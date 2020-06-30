Руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену

Руководство «Барселоны» провело экстренную встречу с главным тренером клуба Энрике Сетьеном, сообщает AS со ссылкой на RAC1.

По данным источника, президент каталонского клуба Хозеп Бартомеу, а также Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас приехали в дом тренера обсудить ситуацию, которая возникла в «Барселоне».

Сообщается, что они выразили свою поддержку специалисту, и встреча завершилась «братскими объятиями». Руководство клуба не собирается увольнять Сетьяна, как минимум до окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2). Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с некоторыми методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

«Барселона», в 32 турах набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.