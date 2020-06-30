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Дзюба пригласил на матч сборной России 11-летнего школьника, который помогает сиротам

Дзюба пригласил на матч сборной России 11-летнего школьника, который помогает сиротам
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба записал видеообращение к 11-летнему школьнику Савве Ярыгину, который сдаёт макулатуру, а на вырученные деньги покупает футбольные мячи для сирот Челябинска.

«Савва, привет! Я Артём Дзюба. Я узнал твою историю, и был сильно поражён. Ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я. Большое тебе спасибо!

Будем стараться радовать тебя победами за сборную России. Стараться забивать побольше, чтобы тебе было приятно. Хочу пригласить тебя на ближайший матч сборной России. С меня футболка. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Береги себя», — сказал Дзюба.

У национальной команды России на 3 сентября запланирован домашний матч 1-го тура Лиги наций с Сербией.

Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
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