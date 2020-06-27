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Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба благодаря дублю в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

Дзюба забил за «Зенит» 69 голов, которые распределились следующим образом: 52 гола — в РПЛ, два — в Кубке России, два — в Суперкубке, а также 15 голов в еврокубках.

Список топ-10 бомбардиров в истории «Зенит» выглядит так:

1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик — 101 (220)
3. Юрий Желудков — 87 (271)
4. Владимир Клементьев — 84 (352)
5. Лев Бурчалкин — 82 (423)
6. Андрей Аршавин — 80 (376)
7. Владимир Казачёнок — 78 (219)
8. Халк — 77 (148)
9. Артём Дзюба — 69 (169)
10. Данни — 68 (256)

Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» мем про матч «Сочи» — «Ростов»
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