Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба благодаря дублю в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1).

Дзюба забил за «Зенит» 69 голов, которые распределились следующим образом: 52 гола — в РПЛ, два — в Кубке России, два — в Суперкубке, а также 15 голов в еврокубках.



Список топ-10 бомбардиров в истории «Зенит» выглядит так:

1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик — 101 (220)

3. Юрий Желудков — 87 (271)

4. Владимир Клементьев — 84 (352)

5. Лев Бурчалкин — 82 (423)

6. Андрей Аршавин — 80 (376)

7. Владимир Казачёнок — 78 (219)

8. Халк — 77 (148)

9. Артём Дзюба — 69 (169)

10. Данни — 68 (256)