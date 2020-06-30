Во время матча ЦСКА — «Спартак» на поле выбежала белка

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К 30-й минуте счёт в пользу хозяев — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале встречи на поле с трибун выскочила белка и стала бегать вдоль рекламных щитов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
В первом круге встреча команд, состоявшаяся на стадионе «Открытие Арена» 19 августа 2019 года, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
ЦСКА, в 24 турах набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) — на шестом месте.
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