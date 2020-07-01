«Оренбург» и «Урал» подтвердили, что матч не состоится. Гости узнали об отмене в аэропорту

«Оренбург» и «Урал» подтвердили, что их матч в 25-м туре Российской Премьер-Лиги не состоится.



«Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде. Роспотребнадзор не отменил постановление о режиме самоизоляции для футболистов и сотрудников, контактировавших с лицами с положительным тестом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Оренбурга».



«Только что пришло письмо от «Оренбурга» о невозможности проведения матча. Команду эта новость застала в аэропорту. РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать игру! Мы желаем коллегам здоровья и решения всех проблем в этой непростой ситуации!» — написала пресс-служба «Урала» в «Твиттере».

Матч «Оренбург — «Урал» не состоится