«Боруссия» Дортмунд представила новую форму

Дортмундская «Боруссия» показала домашний комплект экипировки на следующий сезон.



Комплект выполнен в традиционных жёлто-чёрных цветах немецкого клуба. На футболках выполнен узор из чёрных молний. Напомним, что техническим спонсором «Боруссии» является компания Puma.

В «Твиттере» форму «Боруссии» представили полузащитник Аксель Витсель и ставший игроком рурской команды минувшей зимой нападающий Эрлинг Холанд.

Напомним, что сезон Бундеслиги 2019/2020 был завершён. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария», лигу покинули «Фортуна» и «Падерборн». «Боруссия» финишировала на втором месте в немецком чемпионате. Таким образом, команда Люсьена Фавра добилась права выступить на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021.