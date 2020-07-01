«Боруссия» Дортмунд представила новую форму
Дортмундская «Боруссия» показала домашний комплект экипировки на следующий сезон.
Комплект выполнен в традиционных жёлто-чёрных цветах немецкого клуба. На футболках выполнен узор из чёрных молний. Напомним, что техническим спонсором «Боруссии» является компания Puma.
В «Твиттере» форму «Боруссии» представили полузащитник Аксель Витсель и ставший игроком рурской команды минувшей зимой нападающий Эрлинг Холанд.
Напомним, что сезон Бундеслиги 2019/2020 был завершён. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария», лигу покинули «Фортуна» и «Падерборн». «Боруссия» финишировала на втором месте в немецком чемпионате. Таким образом, команда Люсьена Фавра добилась права выступить на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
- 1 июля 2020
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