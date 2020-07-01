Слуцкий — о матче с «Уфой»: ни одна из команд не наиграла явно на победу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).



«Мы потеряли все мячи в первые 20 минут. Очень сложно играть первым номером в позиционных атаках, если ты теряешь мячи на второй передаче. Поэтому мы реально долго приспосабливались к качеству поля. И пока мы приспосабливались, конечно, мы были вынуждены больше обороняться, нежели атаковать. Когда мы приспособились, наверное, были моменты, когда мы контролировали мяч, были моменты, когда мы оборонялись. Также было понятно, что нам очень сложно обороняться высоким блоком, потому что, может быть, не то функциональное состояние, может быть, искусственное поле. Поэтому да, мы где-то перестраховывались, боясь контратак и понимая, что для «Уфы» это основное средство для ведения игры.



Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1. Я говорил, что, скорее всего, такие матчи идут до ошибки, что «Уфа» дома очень хорошо использует какой-то стандарт или быструю атаку. И здесь крайне сложно даже большим командам добиваться положительного результата. Поэтому с одной стороны я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».