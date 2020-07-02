Экс-игрок «Барселоны»: Сетьен – хороший специалист, но на этом уровне он некомпетентен

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с критикой главного тренера каталонского клуба Энрике Сетьена, а также выразил мнение об игре соотечественника Антуана Гризманна.

«Сетьен — это тренер, который совершенно не в себе. Он достаточно хороший специалист, но не на этом уровне. Он не понимает, какие изменения нужно сделать. В игре с «Атлетико» он заменил Серхио Бускетса на 85-й минуте на Ансу Фати и выпустил Антуана Гризманна только на 90-й минуте. Он не знает, как заставить свою команду играть. Он полностью ошеломлен.



Я уверен, что он не имеет ничего против Гризманна. Сетьен просто некомпетентен. На этот раз Гризманн стал жертвой, но это могло произойти и с другим игроком. Он не знает, как привнести новую динамику, когда команда не находит решения. При этом и сам Гризманн потерял уверенность, конечно, его выступления не очень хорошие. Это правда, что Лионель Месси мог играть больше на француза, но, честно говоря, это не удивляет меня. Гризманн теряет мячи, он играет, как можно менее рискованно. Если Антуан просто пойдёт к Месси, это не решит их проблемы», — цитирует Дюгарри Goal.