Зидан об Азаре: в случае с Эденом нужно всё делать постепенно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение оставить полузащитника Эдена Азара вне заявки на матч 33-го тура Примеры с «Хетафе».
«Мы знаем, что это за игрок. Эден – ключевой футболист нашей команды, он очень хорош, и соперники это знают. Будем надеяться, что у соперников не будет намерений травмировать его. Думаю, соперники всегда стараются играть жёстко, но нужно сохранять спокойствие. В случае с Азаром нужно всё делать постепенно. Нет никакого сомнения, что его травма скоро сойдёт на нет и в ближайшее время он поправится», — приводит слова Зидана Marca.
Напомним, мадридский «Реал» является лидером чемпионата Испании, набрав 71 очко в 32 встречах и имея игру в запасе. «Хетафе» располагается на 6-м месте с 52 набранными баллами. В прошлом туре «Реал» на выезде обыграл «Эспаньол» с минимальным счётом 1:0, а «Хетафе» одержал победу над «Реалом Сосьедад» — 2:1.
В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 19 матчах за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 7 результативными передачами. В сезоне-2019/2020 бельгиец пропустил 24 игры за «Реал» (176 дней), выбыв четыре раза из-за различных травм.
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