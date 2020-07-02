Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».
«Мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов и показать их настоящую жизнь. Я благодарна своим героям за смелость, они не побоялись жить в кадре, говорить честно. Но у меня сложилось впечатление, что в современном мире так нельзя. Как говорится, «всё сказанное вами может быть использовано против вас».
Есть группа новостных журналистов, которые занимаются копипастом. Что они делают: вырезают из интервью нужные фразы и склеивают их по своему усмотрению, чтобы получилось скандальное высказывание. Так поступили, например, с Катей. Таких, как Смольниковы, в российском футболе немного. Мне было важно снять именно эту пару, чтобы показать не только зрителям, но и другим футбольным семьям, что можно жить насыщенной интересной жизнью, коллекционировать современное искусство и в то же время профессионально заниматься благотворительностью.
Из всего фильма журналисты выбрали только две фразы моей героини: «я никогда не любила футбол» и «наша жизнь не изменится, когда футбол закончится». Катя произносила их в разных контекстах и в разное время. После фразы «я не люблю футбол» в первоисточнике она добавляет: «…но это деятельность моего супруга, поэтому мне пришлось понять её и полюбить». То есть посыл совершенно другой», — рассказала Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 2 июля 2020
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