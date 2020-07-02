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«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери, ассистировали ему Мауро Вивенци и Сержио Рангетти.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте автором забитого мяча стал Марио Пашалич, ему ассистировал Алехандро Гомес. Вскоре преимущество бергамского клуба увеличил Робин Гозенс с передачи Рафаэла Толоя.

«Аталанта», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (45) — на 6-м месте.

В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Кальяри». «Наполи» дома сыграет с «Ромой». Матчи состоятся 5 июля.

Италия - Серия А. 29-й тур
02 июля 2020, четверг. 20:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Пашалич – 47'   2:0 Гозенс – 55'
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