«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери, ассистировали ему Мауро Вивенци и Сержио Рангетти.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте автором забитого мяча стал Марио Пашалич, ему ассистировал Алехандро Гомес. Вскоре преимущество бергамского клуба увеличил Робин Гозенс с передачи Рафаэла Толоя.

«Аталанта», набрав 60 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (45) — на 6-м месте.

В следующем туре «Аталанта» на выезде встретится с «Кальяри». «Наполи» дома сыграет с «Ромой». Матчи состоятся 5 июля.