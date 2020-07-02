«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Окслейд-Чемберлен забил в свои ворота

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен забил в собственные ворота в матче с «Манчестер Сити». Счёт — 4:0 в пользу хозяев, идёт второй тайм.

На 66-й минуте в ходе быстрой контратаки Кевин Де Брёйне отпасовал на правый край чужой штрафной, где Рахим Стерлинг ушел от Эндрю Робертсона и нанёс удар, после чего Окслейд-Чемберлен занёс мяч в свои ворота при попытке спасти ситуацию.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистируют ему судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Майк Дин.



Матч команд в первом круге на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершился победой хозяев со счётом 3:1.



«Манчестер Сити», набрав 63 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86), досрочно ставший чемпионом АПЛ.