Член попечительского совета «Оренбурга»: количество заболевших увеличивается

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию в клубе с заражёнными коронавирусом футболистами.
«Перед предыдущим туром нашу команду закрыли на карантин. Карантин заканчивается 8-го числа. Сейчас пока делаем тесты. Но на «Рубин» мы никак не успеваем, поэтому написали просьбу о переносе. Ответа пока не было.
Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после КТ обнаружено двустороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное.
Как заканчивать сезон? Мы сейчас строго следуем медрегламенту. Карантин выдерживаем, но это дело у нас не кончается. Каждый день какие-то новые нехорошие события. Просвета не видно. Третья «баранка» (техническое поражение) намечается. Но какое-то решение должно быть принято. Игроки сидят по номерам, не контактируют, их возят на КТ. Под жесточайшим контролем.
Что касается игры с ЦСКА, то пока вообще ничего непонятно. Игра 8-го числа, а у нас вчера одного увезли с воспалением. Это значит ещё 14 дней карантина, так как он контактный», — приводит слова Столыпина Sport24.
- 3 июля 2020
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