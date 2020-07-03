Чемпионат Казахстана снова приостановили из-за пандемии коронавируса

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на официальном сайте объявила о приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.



Соревнования приостановлены на 14 дней с возможностью продления паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке. 29 июня стало известно, что 25 футболистов казахстанского клуба «Кайсар» заразились коронавирусной инфекцией. Также сообщалось о тяжёлой ситуации в низших лигах Казахстана.



Из-за пандемии коронавируса чемпионат Казахстана был приостановлен в середине марта. 1 июля турнир был возобновлён.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 11 млн человек. Число погибших превысило 520 тыс. человек.