Чемпионат Казахстана снова приостановили из-за пандемии коронавируса
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на официальном сайте объявила о приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.
Соревнования приостановлены на 14 дней с возможностью продления паузы при неблагоприятной эпидемиологической обстановке. 29 июня стало известно, что 25 футболистов казахстанского клуба «Кайсар» заразились коронавирусной инфекцией. Также сообщалось о тяжёлой ситуации в низших лигах Казахстана.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Казахстана был приостановлен в середине марта. 1 июля турнир был возобновлён.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 11 млн человек. Число погибших превысило 520 тыс. человек.
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
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