25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в клубе.
«10 игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодёжной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус. Будет ли «Кайсар» играть? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждём решения», — приводит слова Младенова Sports.kz.
1 июля «Кайсар» должен был сыграть с «Таразом» в 3-м туре казахстанской Премьер-лиги. Встреча должна была состояться в городе Кызылорда на стадионе имени Гани Муратбаева.
Турнирная таблица чемпионата Казахстана
- 29 июня 2020
-
12:11
-
11:47
-
11:44
-
11:26
-
11:22
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:29
-
09:58
-
09:57
-
09:39
-
09:29
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
07:21
-
07:10
-
06:55
-
06:00
-
05:24
-
04:50
-
04:24
-
04:12
-
03:42
-
03:18
-
02:56
-
02:47
-
02:34
-
02:07
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:23
Партнерский контент