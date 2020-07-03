Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры

Известный чешский футболист Милан Барош завершил профессиональную карьеру, сообщается на сайте его последнего клуба «Баника». 38-летний форвард решил закончить с футболом из-за проблем со здоровьем.



«Голова хотела бы продолжать, но тело сказало остановиться. Проблемы со здоровьем были у меня на протяжении долгого времени. Организм просто не работает так, как я привык и как мне было нужно. Особенно больно от того, что я больше не могу ни играть, ни тренироваться», — отметил Барош.



Барош играл за такие команды, как «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Лион», «Галатасарай», «Антальяспор», «Млада-Болеслав», «Слован» и другие клубы. В составе «Ливерпуля» Барош стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005.