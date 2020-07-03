Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры
Известный чешский футболист Милан Барош завершил профессиональную карьеру, сообщается на сайте его последнего клуба «Баника». 38-летний форвард решил закончить с футболом из-за проблем со здоровьем.
«Голова хотела бы продолжать, но тело сказало остановиться. Проблемы со здоровьем были у меня на протяжении долгого времени. Организм просто не работает так, как я привык и как мне было нужно. Особенно больно от того, что я больше не могу ни играть, ни тренироваться», — отметил Барош.
Барош играл за такие команды, как «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Лион», «Галатасарай», «Антальяспор», «Млада-Болеслав», «Слован» и другие клубы. В составе «Ливерпуля» Барош стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005.
- 3 июля 2020
-
18:03
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00
Партнерский контент