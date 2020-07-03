В «Локо» отреагировали на информацию о задержании фанатов, покинувших матч с «Крыльями»

Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о задержании болельщиков клуба, которые в знак протеста ушли со стадиона на 20-й минуте домашнего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«В полиции, обеспечивающей безопасность на матче, по запросу клуба не подтвердили факт задержания болельщиков или проведения с ними каких-либо бесед. Кроме того, на данный момент нет подтверждения и информации о задержаниях болельщиков в метро.

Что касается выхода болельщиков со стадиона во время игры, то на матчах работает новая пропускная система, в рамках которой необходимо сканировать абонемент или билет при уходе с трибуны во время матча. Это сделано для того, чтобы исключить возможность двойного прохода по абонементу или билету и беспрепятственную возможность вернуться на свои места без каких-либо досмотров. Кстати, уже сейчас некоторые из тех, кто уходит на 20-й минуте, пользуются этой возможностью и возвращаются обратно на трибуну. На следующий матч эти болельщики спокойно могут вновь выиграть в жеребьёвке, что уже происходило. Непонятно, зачем кому-то постоянно делать вбросы о каких-то ограничениях, которых попросту нет? Зачем запугивать и запутывать своих же товарищей по трибуне?

Важно понимать также, что на стадионе действует новый контур безопасности, который обязателен по приказу МВД РФ №1092. Когда ещё нужно было «тестировать» новую систему? Когда снимутся ограничения или когда начнутся еврокубки?

До этого мы, якобы вместо основного вещателя, занимались интершумом в трансляции, причём, надо полагать, не только на наших матчах. Теперь запрещаем посещение игр ушедшим болельщикам, но они продолжают побеждать в жеребьёвке. «Глушилки» опять-таки, которых нет… На дворе всё же 2020 год, а не 2010-й», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Акция протеста поклонников «Локомотива» направлена против руководства клуба. Фанаты «железнодорожников» недовольны решением не продлевать сотрудничество с Юрием Сёминым, который занимал пост главного тренера до 31 мая.