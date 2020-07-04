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Ну и кто теперь окажется в топ-4 АПЛ? Подкаст «Чемпионата» об английском футболе

Ну и кто теперь окажется в топ-4 АПЛ? Подкаст «Чемпионата» об английском футболе
Футбол / Англия 0

Насколько пиво сказалось на игроках «Ливерпуля», а ротация – на «Челси»? Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирают матчи АПЛ и определяют фаворитов в борьбе за четыре места в Лиге чемпионов. Большой разговор о чемпионате Англии — в подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт».

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В этом выпуске:
0:00 – Чемпионский недокоридор
1:01 – Вопрос, который взбесил Клоппа
4:52 – А что, если «Сити» всегда был сильнее «Ливерпуля»? Спор
10:05 – Телингатер опередил Стерлинга!!!
10:38 – Влияние пива на тактику «Ливерпуля»
17:09 – Самые злые команды Европы на сегодня
18:25 – Насколько вероятен уход Гвардиолы и Де Брёйне из-за дисквалификации в ЛЧ
21:57 – Гринвуд в такооооом порядке!
23:54 – Если «МЮ» нужно усиление, то куда?
26:11 – Говорят, Грилиш уже подписал контракт с «МЮ». Это повод поговорить о Погба
29:11 – Смертоносный баланс «МЮ»
35:04 – Боже, как же везёт «Арсеналу» с вратарями!!!
41:36 – Кирилл объясняет, для чего нужен Давид Луис
43:24 – Обсуждаем гибкость Артеты
45:44 – Без Гендузи стало резко лучше, но вообще-то иногда он нужен
49:33 – У «Арсенала» впереди четыре зубодробительные встречи
51:13 – Гриша эмоционально разносит «Тоттенхэм»
53:56 – Спор о том, что представляет собой Моуринью
57:17 – «Люди – идиоты» © К. Хаит (по мотивам некоторых футбольных правил)
1:01:40 – А ведь у «Тоттенхэма» отличный подбор футболистов в атаке
1:04:17 – Стёбная ситуация с нападающим «Шеффилда»
1:07:07 – Слабый матч «Челси»
1:12:14 – А кто вообще основные в «Челси»?
1:13:53 – Про борьбу за место в ЛЧ и всё такое

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