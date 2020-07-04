Ну и кто теперь окажется в топ-4 АПЛ? Подкаст «Чемпионата» об английском футболе

Насколько пиво сказалось на игроках «Ливерпуля», а ротация – на «Челси»? Журналисты Кирилл Хаит и Григорий Телингатер разбирают матчи АПЛ и определяют фаворитов в борьбе за четыре места в Лиге чемпионов. Большой разговор о чемпионате Англии — в подкасте «Чемпионата» и «Okko Спорт».



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В этом выпуске:

0:00 – Чемпионский недокоридор

1:01 – Вопрос, который взбесил Клоппа

4:52 – А что, если «Сити» всегда был сильнее «Ливерпуля»? Спор

10:05 – Телингатер опередил Стерлинга!!!

10:38 – Влияние пива на тактику «Ливерпуля»

17:09 – Самые злые команды Европы на сегодня

18:25 – Насколько вероятен уход Гвардиолы и Де Брёйне из-за дисквалификации в ЛЧ

21:57 – Гринвуд в такооооом порядке!

23:54 – Если «МЮ» нужно усиление, то куда?

26:11 – Говорят, Грилиш уже подписал контракт с «МЮ». Это повод поговорить о Погба

29:11 – Смертоносный баланс «МЮ»

35:04 – Боже, как же везёт «Арсеналу» с вратарями!!!

41:36 – Кирилл объясняет, для чего нужен Давид Луис

43:24 – Обсуждаем гибкость Артеты

45:44 – Без Гендузи стало резко лучше, но вообще-то иногда он нужен

49:33 – У «Арсенала» впереди четыре зубодробительные встречи

51:13 – Гриша эмоционально разносит «Тоттенхэм»

53:56 – Спор о том, что представляет собой Моуринью

57:17 – «Люди – идиоты» © К. Хаит (по мотивам некоторых футбольных правил)

1:01:40 – А ведь у «Тоттенхэма» отличный подбор футболистов в атаке

1:04:17 – Стёбная ситуация с нападающим «Шеффилда»

1:07:07 – Слабый матч «Челси»

1:12:14 – А кто вообще основные в «Челси»?

1:13:53 – Про борьбу за место в ЛЧ и всё такое