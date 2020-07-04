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Петржела: уверен, «Зенит» оформит чемпионство в воскресенье

Петржела: уверен, «Зенит» оформит чемпионство в воскресенье
Футбол / РПЛ 0

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела не исключил, что петербургская команда может оформить чемпионство завтра, 5 июля, по итогам матча с «Краснодаром».

«Игры, конечно, не всегда удается смотреть, но каждую неделю слежу за результатами. У „Зенита“ есть все шансы оформить чемпионство досрочно. Уверен, у них получится это сделать в воскресенье. Болеем за команду.

Семак — очень перспективный тренер. А почему нет? Работает в хорошей команде, имея классных футболистов. Нужный коллектив всегда способствует развитию тренера. У него прекрасные результаты, тем более что он ещё молод", — цитирует Петржелу «Р-Спорт».

«Зенит» лидирует в чемпионате, на 11 очков опережая ближайшего преследователя — московский «Локомотив». Матч с «Краснодаром» состоится в воскресенье, 5 июля, на домашнем стадионе «быков».

Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
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