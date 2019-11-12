Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.

«У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» продолжит укреплять позиции в чемпионате России. Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки. У сине-бело-голубых отличный состав и невероятная поддержка болельщиков. На данный момент это клуб номер один в России», — приводят слова Петржелы «Известия».

65-летний чешский специалист возглавлял «Зенит» с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года. В 2003 году впервые привёл команду из Санкт-Петербурга к серебряным медалям чемпионата страны. В том же году стал обладателем Кубка Премьер-Лиги. После «Зенита» работал в чешских и словацких клубах, а также в бакинском «Нефтчи».