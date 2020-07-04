Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» дома проиграл «Тамбову», ведя в счёте после первого тайма

«Спартак» дома проиграл «Тамбову», ведя в счёте после первого тайма
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первой гол во встрече на 36-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт. Спустя четыре минуты Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперёд. На 73-й минуте Алексей Грицаенко сделал счёт 2:2. Победный гол «Тамбова» на 82-й минуте забил Владимир Обухов с пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогали ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «Тамбова» со счётом 2:0.

Московский «Спартак», в 25 турах набрав 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) поднялся на 12-е место.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
04 июля 2020, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 3
Тамбов
Тамбов
1:0 Бакаев – 36' (пен)   1:1 Чуперка – 60'   2:1 Ларссон – 64'   2:2 Грицаенко – 73'   2:3 Обухов – 82' (пен)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020