«Спартак» дома проиграл «Тамбову», ведя в счёте после первого тайма

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Тамбову». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Первой гол во встрече на 36-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт. Спустя четыре минуты Джордан Ларссон вывел «Спартак» вперёд. На 73-й минуте Алексей Грицаенко сделал счёт 2:2. Победный гол «Тамбова» на 82-й минуте забил Владимир Обухов с пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогали ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «Тамбова» со счётом 2:0.
Московский «Спартак», в 25 турах набрав 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) поднялся на 12-е место.
- 4 июля 2020
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