Марко Николич: «Локомотив» борется за второе место в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после домашнего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0) признал, что команда уже не может рассчитывать на чемпионство в нынешнем сезоне.
«Боремся за второе место, потому что, объективно, уже не сможем стать первыми. Но нам важно сохранить вторую строчку», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Наставник «железнодорожников» прокомментировал и игру подопечных в концовках.
«В прошлый раз мы забили, сегодня заработали пенальти. Значит, в концовках всё-таки что-то происходит. Но хочу подчеркнуть, что речь идёт не только о пяти минутах, а о 90. Мы не можем разблокировать игру и забить первый гол — теряем много моментов в первом тайме. Нужно пользоваться всеми возможностями и раскрывать игру в самом начале», — сказал специалист.
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