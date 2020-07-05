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Лионель Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен президентом клуба

Лионель Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен президентом клуба
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет уходить из стана сине-гранатовых, но очень недоволен управлением клуба в последнее время, сообщает Goal.

Недавно испанские СМИ сообщили, что Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет продолжить карьеру в другой команде. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называется «Манчестер Сити», с которым он может подписать контракт следующим летом, став свободным агентом.

По данным Goal, окружение Лионеля преднамеренно распространило эту информацию. Таким образом лидер сине-гранатовых хотел выразить недоверие президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу.

Позиция Месси по отношению к Бартомеу может привести к досрочному уходу главы «Барселоны» с поста.

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