Лионель Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен президентом клуба
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет уходить из стана сине-гранатовых, но очень недоволен управлением клуба в последнее время, сообщает Goal.
Недавно испанские СМИ сообщили, что Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет продолжить карьеру в другой команде. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры аргентинца называется «Манчестер Сити», с которым он может подписать контракт следующим летом, став свободным агентом.
По данным Goal, окружение Лионеля преднамеренно распространило эту информацию. Таким образом лидер сине-гранатовых хотел выразить недоверие президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу.
Позиция Месси по отношению к Бартомеу может привести к досрочному уходу главы «Барселоны» с поста.
Экс-тренер Аргентины: мы всё ещё видим прежнего Месси. Да, ему уже не 18 лет, но и не 50
- 5 июля 2020
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