Генеральный директор «Знамени Труда» сообщил о состоянии игрока, которого ударило молнией

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.
«Молния в Ивана ударила на тренировке. Не было дождя или ливня, просто пасмурная погода. Вместе с ним на поле находилась вся команда, телефонов у них, конечно, тоже не было.
В этой ситуации оперативно сработал наш тренер и администратор. У Ивана была остановка дыхания, его быстро восстановили, а затем приехала скорая, которая увезла его в больницу. Отмечу нашего тренера, который отработал в этой ситуации на все 100 процентов, даже на 200. Если бы он замешкался, могло быть всё по-другому.
Пока Иван находится в искусственной коме, сегодня вечером его должны будут вывести из неё. Пока никого не обнадёживают, как только появляется какая-то информация – говорят. О том, что его сегодня должны вывести из комы, мне сообщил его отец, сам я с врачами не общался, так как Иван находится не в нашем городе, а в Люберцах. С отцом мы всегда на связи, также узнаём информацию от других наших игроков, которые поддерживают с ним связь», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 5 июля 2020
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