Салах набрал 100 очков по системе «гол+пас» в 116 матчах АПЛ. Быстрее был только Ширер
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился результативной передачей в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:0), добравшись до отметки в 100 очков по системе «гол+пас».
Салах забил 73 гола и отдал 27 результативных передач в 116 матчах английской Премьер-лиги. Быстрее него отметки в 100 очков по системе «гол+пас» достиг только бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер (100 матчей).
Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (29 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал восемь результативных передач.
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