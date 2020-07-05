Салах набрал 100 очков по системе «гол+пас» в 116 матчах АПЛ. Быстрее был только Ширер

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился результативной передачей в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:0), добравшись до отметки в 100 очков по системе «гол+пас».

Салах забил 73 гола и отдал 27 результативных передач в 116 матчах английской Премьер-лиги. Быстрее него отметки в 100 очков по системе «гол+пас» достиг только бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер (100 матчей).

Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Англии (29 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал восемь результативных передач.