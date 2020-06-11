Мохамед Салах оплатил бензин всем посетителям на заправке

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил красивый жест, порадовав посетителей одной из заправок.
Как сообщает Daily Mail, египтянин приехал на АЗС на своём Bentley и оплатил бензин всем, кто там находился. При этом Мохамед соблюдал меры безопасности – на нём были перчатки и он использовал антисептик.
Фото доступно в «твиттере» EPL World.
На поступок Салаха отреагировал его одноклубник и близкий друг Деян Ловрен. Хорват написал в «Твиттере»: «Слышал, что Мо заплатил за всех на заправке. Отличный жест! Но можешь ли ты хотя бы один раз оплатить мне кофе?».
В восторге от поведения 27-летнего форварда остались болельщики «Ливерпуля». В социальных сетях появились их радостные комментарии.
«Мой герой», — написал один из фанатов.
«Люблю египетского короля», — поддержал другой.
«Как я могу любить его ещё сильнее? Это так мило», — говорится в другом комментарии.
- 11 июня 2020
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