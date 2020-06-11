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Мохамед Салах оплатил бензин всем посетителям на заправке

Мохамед Салах оплатил бензин всем посетителям на заправке
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах совершил красивый жест, порадовав посетителей одной из заправок.

Как сообщает Daily Mail, египтянин приехал на АЗС на своём Bentley и оплатил бензин всем, кто там находился. При этом Мохамед соблюдал меры безопасности – на нём были перчатки и он использовал антисептик.

Фото доступно в «твиттере» EPL World.

На поступок Салаха отреагировал его одноклубник и близкий друг Деян Ловрен. Хорват написал в «Твиттере»: «Слышал, что Мо заплатил за всех на заправке. Отличный жест! Но можешь ли ты хотя бы один раз оплатить мне кофе?».

В восторге от поведения 27-летнего форварда остались болельщики «Ливерпуля». В социальных сетях появились их радостные комментарии.

«Мой герой», — написал один из фанатов.

«Люблю египетского короля», — поддержал другой.

«Как я могу любить его ещё сильнее? Это так мило», — говорится в другом комментарии.

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