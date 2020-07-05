Семак: один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал дедушкой, мы стали чемпионами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание чемпионства в результате победы над «Краснодаром» (4:2).

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю

Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).