«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Лонг и Гарри Леннард.
Единственный гол был забит в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Че Адамс. Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко совершил потерю у центрального круга, мяч отскочил к Адамсу, и он нанёс точный удар с 40 метров.
Видео гола Адамса можно посмотреть на «Чемпионате».
«Саутгемптон», набрав 43 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (66) — на 2-м месте. Первое место занимает «Ливерпуль» (89), который уже стал чемпионом.
- 5 июля 2020
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