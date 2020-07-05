«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Андре Марринер, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Лонг и Гарри Леннард.

Единственный гол был забит в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Че Адамс. Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко совершил потерю у центрального круга, мяч отскочил к Адамсу, и он нанёс точный удар с 40 метров.

Видео гола Адамса можно посмотреть на «Чемпионате».

«Саутгемптон», набрав 43 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (66) — на 2-м месте. Первое место занимает «Ливерпуль» (89), который уже стал чемпионом.