Ракицкий в десятый раз за десять лет выиграл национальный чемпионат

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий завоевал свой десятый чемпионский титул национальных чемпионатов за последние десять лет. До переход в «Зенит» он выступал за донецкий «Шахтёр», с которым восемь раз становился чемпионом Украины. Последние два сезона он выигрывает РПЛ с питерским клубом.



Стоит отметить, что десять чемпионств были завоёваны Ракицким не подряд. В сезонах 2014/2015 и 2015/2016 золотые медали чемпионата Украины брало киевское «Динамо». Ярослав компенсировал данный пропуск тем, что в 2019 году получил сразу две золотые медали — УПЛ и РПЛ. Напомним, в «Зенит» Ярослав перебрался в зимнее трансферное окно.



Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

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