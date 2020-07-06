Ракицкий в десятый раз за десять лет выиграл национальный чемпионат

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий завоевал свой десятый чемпионский титул национальных чемпионатов за последние десять лет. До переход в «Зенит» он выступал за донецкий «Шахтёр», с которым восемь раз становился чемпионом Украины. Последние два сезона он выигрывает РПЛ с питерским клубом.
Стоит отметить, что десять чемпионств были завоёваны Ракицким не подряд. В сезонах 2014/2015 и 2015/2016 золотые медали чемпионата Украины брало киевское «Динамо». Ярослав компенсировал данный пропуск тем, что в 2019 году получил сразу две золотые медали — УПЛ и РПЛ. Напомним, в «Зенит» Ярослав перебрался в зимнее трансферное окно.
Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.
- 6 июля 2020
-
00:41
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:20
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 5 июля 2020
-
23:56
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:51
-
22:47
-
22:46