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Дзюба выиграл пятый трофей с «Зенитом». В «Спартаке» не было ни одного

Дзюба выиграл пятый трофей с «Зенитом». В «Спартаке» не было ни одного
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Этот трофей стал пятым для форварда в составе питерского клуба. Ранее он выиграл РПЛ в сезоне-2018/2019, завоевал Кубок России в 2016 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015 и 2016 годах.

С 2006 по 2015 год Дзюба выступал в составе «Спартака», однако не выиграл за этот период ни одного трофея со столичным клубом. В сезоне-2013/2014 Артём выступал в аренде за «Ростов», с которым стал обладателем Кубка России.

Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы самого Дзюбы и Алексея Сутормина.

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