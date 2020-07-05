Дзюба выиграл пятый трофей с «Зенитом». В «Спартаке» не было ни одного

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Этот трофей стал пятым для форварда в составе питерского клуба. Ранее он выиграл РПЛ в сезоне-2018/2019, завоевал Кубок России в 2016 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015 и 2016 годах.



С 2006 по 2015 год Дзюба выступал в составе «Спартака», однако не выиграл за этот период ни одного трофея со столичным клубом. В сезоне-2013/2014 Артём выступал в аренде за «Ростов», с которым стал обладателем Кубка России.



Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы самого Дзюбы и Алексея Сутормина.