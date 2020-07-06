Блан может возглавить «Валенсию»

Французский специалист Лоран Блан может стать главным тренером «Валенсии», сообщает L'Equipe.



По информации источника, 54-летний специалист является приоритетным вариантом для испанского клуба. Отмечается, что Блан владеет испанским языком. Руководство «Валенсии» рассматривает также кандидатуры Марку Силвы и Кике Санчес Флореса.



Напомним, 29 июня «Валенсия» объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса. Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, который был отправлен в отставку из-за конфликта с руководством испанского клуба.

«Валенсия» набрала в 34 матчах 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.