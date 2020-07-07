Сулейманов — об игре с «Зенитом»: не всегда бывает так, как хотим. Всевышний знает лучше

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в социальной сети "Инстаграм".

Встреча закончилась победой петербургской команды со счётом 4:2. Оба гола в составе «быков» забил полузащитник Уткин. По итогам матча «Зенит» стал чемпионом России.

«Не всегда бывает так, как мы хотим. Всевышний знает лучше», — подписал снимок, сделанный во время игры, Сулейманов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сулейманов провёл 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. После 26 туров «Краснодар» занимает третье место в чемпионате России, однако у команды Мусаева остаётся игра в запасе — перенесённый матч с «Динамо» состоится 19 июля.