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«Ювентус», «Интер» и «Атлетико» хотят приобрести Александра Ляказетта

«Ювентус», «Интер» и «Атлетико» хотят приобрести Александра Ляказетта
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может сменить клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Интерес к французу проявляют туринский «Ювентус», миланский «Интер» и мадридский «Атлетико», сообщает L’Équipe.

Ляказетт выступает за «Арсенал» с 2017 года. Соглашение 29-летнего футболиста с «канонирами» рассчитано до завершения сезона-2021/2022. Трансферная стоимость Александра оценивается в € 48 млн.

В нынешней кампании Ляказетт забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 33 встречах подопечные Микеля Артеты набрали 49 очков. Сегодня, 7 июля, лондонская команда на своём поле проведёт матч 34-го тура с «Лестер Сити» (начало — в 22:15 мск).

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