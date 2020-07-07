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Талалаев: слышал, у Чистякова «кресты». Но, на мой взгляд, Полуяхтов не заслужил удаления

Талалаев: слышал, у Чистякова «кресты». Но, на мой взгляд, Полуяхтов не заслужил удаления
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», в котором защитник дончан Дмитрий Чистяков получил травму.

Отметим, что повреждение Чистяков получил после удара в колено от защитника волжан Владимира Полуяхтова. Впоследствии игрок «Крыльев» был удалён.

Чистяков получает травму

Чистяков получает травму

Фото: Кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

«Говорить, что Полуяхтов чуть не сломал ногу Чистякову и поэтому должен был быть удалён, могут люди, которые не играли в футбол. Профессионал понимает — ни умысла, ни агрессии со стороны Володи не было. Тянулся за мячом, хотел выбить, даже не видел соперника, который на скорости шёл в стык. Полуяхтов опускал ногу и попал Чистякову в голень. Несчастный случай.

На мой взгляд, это не красная. Желаю Чистякову поскорее восстановиться и вернуться на поле. Как я слышал, травма серьёзная. «Кресты», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

Защитник «Ростова» Чистяков восстановился после травмы головы, полученной в матче с ЦСКА
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