Защитник «Ростова» Чистяков восстановился после травмы головы, полученной в матче с ЦСКА

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков восстановился после сотрясения мозга, полученного в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. На 10-й минуте матча защитника унесли с поля на носилках после жёсткого столкновения с одноклубником Максимом Осипенко. Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 3:2.
В пресс-службе ростовского клуба сообщили, что сегодня, 20 марта, Чистяков вернулся к тренировкам. «Наша стена в строю», – написали в «твиттере» «Ростова».
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» ФК «Ростов».
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков, а «Ростов» расположился на четвёртой строчке (38).
- 20 марта 2020
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