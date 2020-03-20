Защитник «Ростова» Чистяков восстановился после травмы головы, полученной в матче с ЦСКА

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков восстановился после сотрясения мозга, полученного в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. На 10-й минуте матча защитника унесли с поля на носилках после жёсткого столкновения с одноклубником Максимом Осипенко. Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 3:2.

В пресс-службе ростовского клуба сообщили, что сегодня, 20 марта, Чистяков вернулся к тренировкам. «Наша стена в строю», – написали в «твиттере» «Ростова».

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» ФК «Ростов».

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков, а «Ростов» расположился на четвёртой строчке (38).