«Монако» проведёт подготовительный сбор в Польше

Главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал о планах команды на подготовку к следующему сезону.
«У нас будет две недели в Монако, чтобы провести предсезонную работу перед тем, как отправиться на 10-дневные сборы в Польшу. Сначала команда сыграет два матча, а потом ещё три в Польше, итого пять игр, чтобы подготовиться. На данный момент мы проводим несколько тренировочных сессий в день. В этом плане психология очень важна. Мы поговорили со всеми футболистами, чтобы у них была возможность адаптироваться к новым реалиям и возможность возобновить игру в новом сезоне без риска получить травму.
Когда мы вернёмся в привычное русло, то тренировки станут более интенсивными. Для меня психологическое состояние игроков играет важную роль. Помимо прироста в интенсивности будет проведена серьёзная аналитическая работа с большим объемом информации. Третий этап подготовки в Польше даст нам больше рабочего времени. Во время этой фазы мы дадим игрокам больше информации и поделимся ожиданиями относительно их игры», — приводит слова тренера официальный сайт монегасков.
Напомним, что за французскую команду выступает российский полузащитник Александр Головин.
- 7 июля 2020
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