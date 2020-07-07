Бент: Грилиш не пробьётся в состав «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Астон Виллы» Даррен Бент считает, что полузащитник бирмингемского клуба Джек Грилиш не сможет стать основным игроком «Манчестер Юнайтед». Ранее неоднократно сообщалось, что «красные дьяволы» заинтересованы в 24-летнем футболисте.

«Не могу представить, что Джек пробьётся в состав «Юнайтед». Никогда в жизни они не будут играть в три полузащитника с Бруну Фернандешем, Полем Погба и Грилишем. Если они сделают это, у них будут серьёзные проблемы в обороне.

Просто посмотрите на их атакующую троицу: Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд. Туда Джек тоже не попадёт. Не думаю, что он нужен им в полузащите. Грилиш не сможет занять место Фернандеша или Погба», — цитирует Бента Goal со ссылкой на talkSPORT.